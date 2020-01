El documental sobre David Aguilar, el primer trimestre del 2020

L'estudiant i emprenedor andorrà, David Aguilar, continua amb l'objectiu d'intentar pal·liar l'estigma de la discapacitat que combina amb els seus estudis de segon de bioenginyeria a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Per aquest motiu té previst presentar, durant el primer trimestre del 2020, el seu documental ' Mr. Handsolo'.

Produït per Imminent Productions, juntament amb Arlong Productions, el documental, que tindrà una durada d'entre 80 i 90 minuts, narra el camí que ha hagut d'afrontar Aguilar des dels 9 anys fins a l'actualitat, explicant el paper clau de la família en la seva vida des que es van assabentar que el jove patia assetjament a l'escola.

En aquest sentit, 'Mr. Handsolo' també narra com el protagonista s'immergeix en el món del Lego. La seva creativitat i el seu esperit de lluita contra la discapacitat fan que se centri ràpidament amb les maquetes Lego, que cada cop van entrant amb més força a la seva vida.

El documental també narra com Ferran Aguilar i Nathalie Amphoux, pare i mare del jove, es decideixen a donar a conèixer la història del seu fill amb l'objectiu de motivar-lo, exemplaritzant el seu cas, i ajudant a conscienciar per trencar l'estigma de la discapacitat.

Una de les peculiaritats del documental és que hi ha una cançó que ha estat creada i composta pel pare d'Aguilar i que té com a cors a la seva mare i la seva germana. Una clara mostra del suport familiar que ha rebut fins a l'actualitat.

Està previst que sigui Andorra la Vella qui aculli l'estrena del documental, així com la primera ciutat on es mostri el cartell promocional. La imatge té com a protagonista el jove observant la 'MK-1', que va ser la primera pròtesi que li va donar fama i reconeixement a tot el món.