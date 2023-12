Dolsa afegeix més llenya al foc i creu que s'ha d'anar fins a "Estrasburg"

ARA AndorraEl candidat d'Units per Ordino, Enric Dolsa, va manifestar que després que la Junta Electoral li denegués la demanda per fer un recompte del vot judicial, des d'Units per Ordino arribaran fins al final de la situació: "Si cal arribar a Estrasburg, hi arribarem".

En les declaracions posteriors al Consell del Comú, Dolsa va asseverar que "els resultats electorals no se'ls creuen ni ells i això ja és prou significatiu", i va apuntar que hi havia molts punts que estaven a favor seu: "La guerra civil dins del Comú, el tema Grifols...". Dolsa també va assegurar que la seva família va observar irregularitats en anar a votar a Batllia, ja que a alguns els van fer signar el sobre judicial per davant i als altres per darrere.

Davant la possibilitat que el procediment electoral hagi estat irregular, el conseller va decidir dirigir-se a la Junta Electoral per reclamar "claredat" i "transparència". El candidat manifestava que davant de qualsevol dubte entorn de la democràcia d'unes eleccions, hi hauria d'haver total transparència, i assegurava que no es tracta de ser cònsol o no: "El càrrec no és important. Aquí es valora la democràcia i la voluntat dels electors a través del seu vot".

Malgrat les sospites del vot judicial, el candidat d'Units per Ordino va decidir jurar el càrrec "per respecte a l'electorat". El candidat antigrifols va assegurar que "no ens sentim perdedors" de les eleccions, i va apuntar que fins i tot es van plantejar no anar a jurar el càrrec, però van arribar a la conclusió que els ciutadans d'Ordino "no es mereixien aquesta polèmica". Això sí, Dolsa va apuntar que fins que no els hi deixin veure els sobres judicials, "la nostra candidatura creu que els que governaran a Ordino a partir del dia 1, no estan legitimats per poder-ho fer".

D'altra banda, el cònsol major sortint d'Ordino, Josep Àngel Mortés, va mostrar respecte davant la postura de Dolsa afirmant que "és molt legítim que si algú dubta faci les accions que cregui que ha de fer a la Junta Electoral".

La sessió celebrada a la sala del Consell del Comú va iniciar amb la cerimònia de jurament o promesa dels càrrecs dels consellers comunals, que van assumir les seves responsabilitats davant del cònsol sortint. Seguidament, es va procedir a l'elecció de la nova cònsol major, Maria del Mar Coma.

També es va escollir a Eduard Betriu Lizarte com a cònsol menor, Àlex Gaspà Bringueret com a conseller major, Mònica Armengol Prats com a consellera menor, i Jordi Serracanta Marcet, qui va ser elegit com a capità. La corporació com a consellers es completa amb Ludovic Albós Cavalière, Meritxell Rabadà Duque, Cristina Montolio Guasch; i Enric Dolsa Font i Jordina Bringué Alonso al capdavant de l'oposició.