Dolsa considera que Magallon no hauria de ser conseller mentre treballa al comú de la capital

Andorra la VellaEl conseller comunal d'Ordino Enric Dolsa va interposar una demanda urgent contra el Consell Generaln en què sol·licitava que es declarés que el conseller general Marc Magallón estava incorrent en incompatibilitat per la condició de funcionari del Comú d'Andorra la Vella. Dolsa instava un article de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum i amb el reglament del comú d'Andorra la Vella. La petició es fa d'acord amb que Magallón hauria d'haver demanat una excedència del comú, on continua treballant, per passar a ser conseller. Dolsa insta la nul·litat del nomenament i presa de possessió Magallón, que va tenir lloc el 2 de maig de 2019, i acordar el cessament immediat en el seu càrrec de conseller general.

En la demanda s'indica que la llei descriu les cinc possibilitats en les quals el càrrec de conseller general no és compatible amb, com és el cas, el de "qualsevol activitat de caràcter laboral que comporti una contraprestació salarial del Consell General, del Govern o d’entitats parapúbliques o de dret públic, no havent-ne obtingut l’excedència". Agafant la definició d’ens públic descrita en l’article 13 del Codi de l’Administració s’observa que els comuns i quarts constitueixen l’Administració pública, de manera que Magallón estaria percebent actualment dos sous públics, un de parlamentari de poc més de 1.900 euros al mes i un altre de 4.000 euros al mes procedent del comú.

En primera instància, el Tribunal Unipersonal de Batlles va rebutjar la petició perquè considerava que Dolsa no estava legitimat per demanar el cessament de Magallon. El conseller comunal d'Ordino ho havia presentat com una vulneració del principi d'igualtat a l'hora d'accedir a un càrrec públic.

El Superior ha tombat la petició, però amb un argument que fa que la reclamació pugui continuar. La sentència recull que "atesa la particular naturalesa i posició del Consell General en el sistema institucional, s’ha de tenir en compte que el monopoli del control dels seus actes està residenciat en el Tribunal Constitucional". I afegeix que "és obvi que l’examen de si la situació del conseller general Marc Magallón vulnera o no l’article 25 de la Constitució, així com els altres preceptes que invoca el recurrent, ha de ser residenciat davant del Tribunal Constitucional, per la via del recurs d’empara".