Dolsa impugna els resultats electorals d'Ordino

Andorra la VellaLa candidatura d'Units per Ordino, liderada per Enric Dolsa, ha impugnat urgentment els resultats de les recents eleccions comunals davant la Batllia. Dolsa ha expressat dubtes sobre el vot judicial, ja que els sobres que el contenien estaven signats de maneres diferents.

Segons RTVA, la Batllia té un termini de trenta dies naturals per abordar aquesta qüestió. Dolsa destaca que, malgrat no estar satisfets per prendre aquesta mesura, ho consideren necessari per assegurar la transparència i tranquil·litat dels electors.