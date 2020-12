Una dona agredeix la filla menor de la parella i un pare el seu fill menor

La policia ha detingut aquest dissabte a Andorra la Vella una dona resident de 32 anys per agredir la filla menor de la parella. Els agents, que es van personar al domicili per una disputa familiar, han detingut la dona com a presumpte autora d’un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. Pel mateix delicte, aquest diumenge el cos d'ordre ha detingut a la Massana un home resident de 39 anys per agredir el seu fill menor.

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 17 persones durant aquesta darrera setmana (del 7 al 13 de desembre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (11) i altres (6). Pel que fa a la campanya d'alcoholèmia que està en marxa des del 30 de novembre i fins el 3 de gener, la policia ha detingut fins a sis persones durant aquesta darrera setmana, tots ells homes.

Per un altre costat, la policia va detenir dimecres de la setmana passada al Pas de la Casa un home no resident de 28 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública (desobediència) i l’ordre socioeconòmic ( contraban de tabac). Segons el relat policial, els agents interventors van procedir al control de l'home, però aquest va fer cas omís a les indicacions d’aturar-se i va sortir corrents, tot i que posteriorment fou controlat i detingut. En l’escorcoll efectuat al turisme, es van comissar 1.800 paquets de tabac, valorats en 6.264 euros.

Per últim, la policia va detenir a Escaldes-Engordany dilluns de la setmana passada una dona i un home residents, de 43 i 33 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Segons el cos d'ordre, el 6 de novembre passat, el Servei d'Immigració va rebre una sol·licitud per a l'obtenció d'una autorització d'immigració de residència i treball de la dona, per reagrupament familiar amb l’home. Verificada la documentació aportada, la policia va detectar que el document relatiu als antecedents penals del seu país d'origen no era autèntic, així com el certificat de matrimoni d’ambdós, motiu pel qual es va procedir a llurs detencions.