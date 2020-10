Quan es dona d’alta un pacient de SARS-CoV-2?

Si bé cada dia se saben més coses sobre el comportament del SARS-CoV-2, els dubtes encara planen sobre moltes persones que donen positiu o en són contacte directe o indirecte. Per aquells que s’angoixen davant la possibilitat d’estar infectats o d’haver de passar una quarantena, cal recordar que davant qualsevol sospita s’activen els protocols sanitaris oportuns.

Els rastrejadors del ministeri de Salut contacten l’entorn social de l’afectat i inicien la programació de les proves TMA per detectar les persones que en aquell moment estan desenvolupant la malaltia i podrien contagiar. L’objectiu és aïllar els casos positius i aturar la cadena de transmissió.

Si el test dona positiu, els casos lleus o asimptomàtics, i que per tant no requereixen hospitalització, es monitoritzen telefònicament pels metges de referència. Els contactes directes d’aquests casos positius que per la seva banda donen negatiu en el primer test, es monitoritzen des del ministeri amb la programació d’una segona prova. Si aquesta segona prova torna a donar negatiu s’aixeca la quarantena, i si dona positiu es deriva al metge de referència.

El protocol, per aquells que no hi estan avesats, pot semblar complex. Especialment quan es tracta d’un cas positiu. Hi ha qui es pregunta com n’és de segur que es donin altes mèdiques telefònicament a pacients diagnosticats per coronavirus sense fer una darrera TMA. Altres asseguren que els genera temor que persones que han patit el virus tornin als seus llocs de treball i facin vida normal després que el seu metge referent comprovi, sense cap última prova, si el pacient ja no manifesta símptomes o si ja no pot transmetre la malaltia.

Els afectats que no requereixen hospitalització, bé perquè han sigut asimptomàtics o bé perquè les afectacions han sigut lleus, solen resoldre’s amb una quarantena d’entre 10 i 14 dies supervisada pel metge de referència. N’hi ha que reben l’alta malgrat arrossegar algunes seqüeles com cansament, dolors musculars o pèrdua d’apetit, entre altres. Se suposa que la càrrega viral ja no és contagiosa, que s’han desenvolupat anticossos i que per tant es pot tornar a fer vida normal.