Una dona de 35 anys, 67a víctima de la Covid

La cinquena víctima per Covid-19 al país en els darrers dos dies és una dona de 35 anys que estava confinada al seu domicili. La dona hauria tingut una aturada cardiorespiratòria durant la tarda d'aquest dijous i els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. Es dona la circumstància que la nacionalitat de dues de les darreres víctimes és filipina. Tot i que estava infectada pel SARS-CoV-2, el Govern estudia si la causa directa de la mort ha estat pel virus o per alguna patologia diferent.

Si a primera hora de la tarda ja parlàvem d'un dijous negre, amb dues víctimes mortals que estaven contagiades, la del vespre suposa la tercera defunció en un dia, i la cinquena en les darreres 48 hores. En total, des de l'inici de la pandèmia es compatibilitzen 67 víctimes mortals al país.