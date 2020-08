Una dona ingressada amb símptomes lleus per Covid-19

Una dona ha ingressat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per la Covid-19, segons ha informat Govern aquest dimarts. La pacient és una de les persones que va ser diagnosticada aquest cap de setmana i que, tot i ser lleu, es troba a planta en observació a causa de la seva edat avançada.

Les dades facilitades pel Govern indiquen que hi ha dos casos nous, que són contactes ja confirmats i que estaven en aïllament. Així doncs, augmenta el nombre de casos acumulats a 939 persones. En aquest sentit, 62 persones tenen Covid-19 actiu, dos menys que la darrera actualització de dades facilitada per l'Executiu, ja que quatre han estat donades d'alta i ja sumen 825 recuperats. El nombre de víctimes mortals continua sent el mateix, de 52, des de l'inici de la pandèmia.