Dotze quilòmetres a peu per pujar els gegants de Sant Julià fins a Canòlich

Sant Julià de LòriaLa Colla de Geganters de Sant Julià de Lòria, juntament amb la col·laboració de la jove Colla Laurediana, ha acceptat el repte de pujar els gegants fins al Santuari de Canòlich coincidint amb el 40è aniversari de l'entitat i la commemoració dels 800 anys de la troballa de la Mare de Déu. La cita està prevista per aquest proper 20 de maig, tot just quan el Santuari obrirà les portes per tal de rebre la visita dels feligresos una setmana abans de la celebració de l'aplec. Tal com ha explicat el cap de la Colla Gegantera, Jordi Díaz, acompanyat de la consellera de Cultura i Educació del comú, Sònia Carrillo, el recorregut compta amb una distància de dotze quilòmetres i és previst que hi participin una quarantena de persones.

De fet, Díaz ha explicat que aquesta pujada, que serà la primera vegada que es faci, ja estava prevista per la celebració dels 25 anys de la Colla Gegantera. En aquella ocasió, ha dit, "ens vam quedar amb l'espina clavada de pujar els gegants per veure la Mare de Déu". Així, la ruta començarà des del comú lauredià a les sis del matí i es preveu que l'ascens s'allargui durant sis hores, per la qual cosa es preveu arribar al Santuari al voltant de les 13 hores. "Serà un dia de germanor i també pot ser un dia esportiu", ha indicat.

Els integrants de la colla estaran acompanyats per una xaranga en la finalització del recorregut i seran rebuts pel mossèn de la parròquia. Una vegada a dalt, Díaz ha anunciat que es representarà el tradicional ball de la Dama Blanca, una interpretació que tradicionalment només es representa per la festa major de la parròquia, i es presentaran els gegants a la Mare de Déu.

Tanmateix, l'entitat ha previst la celebració d'un dinar popular gratuït i obert al públic. Per participar-hi, els interessants s'hauran d'adreçar abans d'aquest dijous fins a l'Oficina de Turisme per recollir els seus tiquets. Les places estan limitades fins a les 140. Amb tot, Díaz ha conclòs fent una crida a tothom que hi vulgui pujar, sigui per voluntat pròpia o bé per ajudar a pujar els gegants. "Serà un dia molt divertit i gaudirem molt", ha sentenciat.