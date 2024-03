El dret a l'avortament ja és a la Constitució francesa, un "pas fonamental" que "quedarà a la història"

Andorra la VellaAvui, 4 de març, marca un moment crucial a la història legislativa de França, amb la votació combinada tant a l'Assemblea Nacional com al Senat, on la majoria dels legisladors han optat per incloure el dret a l'avortament a la Constitució. Amb aquesta decisió, França es posiciona per convertir-se en el primer país del món en emmarcar aquest dret en la seva constitució.

El primer ministre francès, Gabriel Attal a qualificat aquest moment d'històric a més de ser "un deute moral de la societat amb les dones". De fet, a la seva intervenció ha afirmat que es tracta d'un "pas fonamental" que "quedarà a la història".

Fierté française, message universel.



Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public.



Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. pic.twitter.com/dcwniEPei4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 de marzo de 2024

Segons informa LeMonde, els diputats i senadors reunits al Congrés a Versalles van votar a favor de la inclusió de "la llibertat garantida a les dones de recórrer a la interrupció voluntària de l'embaràs" a l'article 34 de la Llei bàsica. El text va rebre 780 vots contra 72, molt més enllà del llindar mínim de 512 vots corresponents a tres cinquenes parts dels vots emesos.

Malgrat que la interrupció voluntària de l'embaràs va ser despenalitzada fa prop de 50 anys al país, la votació d'aquest dilluns sembla indicar que la seva inclusió a la Constitució és ja una realitat.

Le Pen va explicar que votaria "aquesta constitucionalització perquè no ens suposa cap dificultat especial, però d'aquí a parlar d'un dia històric... és un dia que Emmanuel Macron ha organitzat per a la seva pròpia glòria", ha reaccionat la líder d'Agrupació Nacional.

També, Marine Le Pen, ha declarat a la seva arribada al Congrés de Versalles que “aquesta és segurament l'única victòria que haurà d'apuntar al seu palmarès després de deu anys", va afirmar Le Pen sobre el copríncep.

Per Sylvain Maillard, president del grup parlamentari, 'Députés Renaissance', la constitucionalització de l'avortament protegeix el dret de les dones a disposar del seu cos “És el principi mateix del dret de les dones a disposar del seu cos el que protegim, en la llei fonamental", va declarar el conseller.

La sessió ha començat a les 15:30, i ha acabat a les 18:50, al Palau de Versalles, on la mesura ha aconseguit la majoria de tres cinquenes per consolidar-se com a dret constitucional, després de superar la resistència inicial al Senat, controlat per la majoria de partits de dretes.