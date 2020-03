Els dubtes de les professionals de tasques domèstiques

Treballadors i treballadores que presten els seus serveis a domicili mostren la seva preocupació respecte a com han de procedir a partir d’aquest dilluns, quan es reprengui l’activitat laboral després de l’aturada del cap de setmana. Els dubtes entre professionals que treballen en cases de tercers es multipliquen a les xarxes, i fins a la data el decret del Govern no aclareix molts dels dubtes que es generen envers el col·lectiu de persones que presta aquests serveis.

Empleats de serveis de neteja o cuina a domicili es pregunten si poden continuar treballant “amb el risc que això comporta”, ja que es tracta de permetre “que una persona aliena a l’entorn familiar entri en una llar” amb el que això pot suposar, especialment si en aquest habitatge hi ha gent gran o infants. El mateix dubte es presenta en el col·lectiu de professionals que treballa a domicili per “arreglar un rentavaixelles que s’ha espatllat, reformar una habitació o revisar un senyal de televisió que dona problemes”, explica el Gerard, que s’identifica a Facebook com tècnic informàtic.

Davant els dubtes, moltes empreses opten per recomanar als seus clients que apostin per l’ assistència telefònica o remota. A tall d’exemple, la informàtica Aprop Sistemes recorda als seus clients que en cas d’avaria o assistència els contactin via telemàtica. També establiments d’alimentació i venda de productes de primera necessitat, com l’Andorra 2000 entre altres supermercats, avisen els seus clients que poden fer la compra per internet i estalviar-se l’exposició al risc de contagi del Covid-19.