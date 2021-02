Dues altes deixen en 25 els ingressos hospitalaris per Covid

Andorra la VellaEl Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ha emès, via xarxes socials, una actualització de les dades hospitalàries que, aquest dijous a la tarda, queden lleugerament alleugerides per les dues altes que s'han donat a l'hospital de Meritxell. El centre mèdic compta amb 25 casos afectats per Covid-19, dels quals hi ha 14 ingressos a planta d'hospitalització –dimecres eren 16– i on continuen a la Unitat de Cures Intensives 11 pacients que requereixen, tots ells, de ventilació mecànica.

El mateix centre hospitalari informa que aquest dijous han començat a subministrar la segona dosi de la vacuna anticovid als seus professionals sanitaris.