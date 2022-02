Dues detencions al dia durant la darrera setmana, per superar el límit penal d’alcohol al volant

Andorra la VellaLa policia ha detingut un total de quinze persones per conduir sota els efectes de l'alcohol al llarg de la darrera setmana. Així es desprèn del balanç de detencions que publica el cos d'ordre, en el qual destaca l'arrest d'un home, resident de 45 anys, qui va donar un resultat positiu de 2,78 grams d'alcohol per litre en sang, la xifra més elevada de la setmana.

A banda d'aquest cas, també ressalta el control d'un home, resident de 32 anys, amb una taxa d'alcohol en sang d'1,62 i haver provocat un accident amb tres persones més ferides, les quals circulaven al mateix vehicle que el detingut, i l'arrest d'un jove, resident de 22 anys, per refusar sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat col·lectiva per estar en possessió d'una navalla amb una mida de la fulla superior a la permesa, la funció pública per resistir-se i desobeir als agents de l'autoritat, contra l'honor per injuriar-los, i la Constitució per discriminació.

Quant a les detencions relatives als delictes contra la salut pública, la policia va detenir un home, resident de 48 anys, per estar en possessió d'un gram de cocaïna i haver agredit un empleat d'un bar de la capital. Els membres del cos d'ordre també van controlar un home, no resident 44 anys, per un presumpte delicte contra el patrimoni i contra l'honor per haver causat danys superiors a 1.000 euros a la porta d'entrada d'un hotel i haver insultat els agents interventors a causa de l'alt estat d'embriaguesa.

Respecte a les detencions per altres delictes, un total de set, destaca l'arrest d'un home, resident de 25 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual, el qual va quedar ingressat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per la seva condició. I l'arrest d'un no resident, de 21 anys, a la duana mentre intentava accedir a peu al país amb una documentació falsa, per la qual cosa se l'acusa d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.