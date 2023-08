Dues influencers residents han necessitat ajuda psicològica per addicció a les xarxes socials

Andorra la VellaLa psicòloga gallega Victoria Romero, especialista en l'addicció a les xarxes socials, ha explicat que va tractar a dues influencers que actualment resideixen a Andorra i comenta com aquest món els «va passar factura» a nivell personal i familiar. La distorsió de la realitat és una cosa comuna en persones que utilitzen les plataformes tecnològiques com «un univers alternatiu», segons comenta l'experta.

«Abans, quan una persona tenia un problema per a relacionar-se, els pares el detectaven o ells mateixos el demandaven, però ara no, perquè sempre hi ha algú a l'altre costat de la pantalla i quan necessiten tenir proximitat no l'aconsegueixen, les persones que podrien estar al seu costat, en deixar-les en un segon pla, acaben desapareixent», explica Romero.

Tres dels aspectes que més problemes creen als influencers és la por a que se sàpiguen dades de la seva vida personal perquè poden ser assetjats o aclaparats, la reticència a anar a llocs públics per si els reconeixen i han d'estar bona part del seu temps atenent als fans o les pujades i baixades de popularitat perquè les tendències al món youtuber són molt volubles.