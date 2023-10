Dues psicòlogues a la cartera de serveis

Andorra la VellaLa presidenta del Col·legi de Psicòlegs, Sílvia Palau, ha dit que actualment dues psicòlogues estan incloses en la cartera de serveis i que hi ha altres professionals que pendents de signar el conveni amb la CASS, segons informa RTVA. N'hi ha entre una vintena de professionals interessats i uns deu que estan enmig del procés. Segons Palau, s'ha de tenir en compte que hi ha una part de formació als professionals perquè es tracta d'una situació molt nova i s'ha de fer un rodatge per tal que més psicòlegs en puguin formar part.