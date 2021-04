Ecoguardes i responsable de camp, aquest estiu a la vall del Madriu

Andorra la VellaLa vall del Madriu-Perafita-Claror comptarà aquest estiu, novament, amb ecoguardes. D’aquesta manera es reforçarà la feina que en estius anteriors feien els agents forestals comunals dels quatre comuns que integren la comissió de gestió. Tal com explica el president de torn, el cònsol menor d’Andorra la Vella, David Astrié, s’han publicat dos edictes al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) per procedir no només a la contractació d’ecoguardes per a l’estiu sinó d’un responsable de camp que serà el coordinador dels ecoguardes durant l’estiu i a l’hivern es dedicarà a fer, a més de tasques de vigilància a la vall, l’inventari del patrimoni cultural de la vall.

D’aquesta manera, el personal que faci les tasques d’ecoguarda durant els mesos de juliol i agost es dedicarà a vetllar perquè la vall estigui “en bones condicions” i també fent un inventari de totes aquelles coses que calgui arranjar, com pot ser el desbrossament de camins, i també es dedicarà a informar els visitants de la vall, tal com detalla Astrié. Aquestes contractacions serviran per reforçar la feina que anteriorment feien els agents forestals dels comuns d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i Sant Julià de Lòria, que per torns duien a terme aquesta tasca de vigilància i informació, i que amb la incorporació d'ecoguardes s'ha vist reforçada.

De manera paral·lela, aquest estiu és previst que estigui en funcionament també una aplicació mòbil amb tecnologia de realitat augmentada que permetrà saber els diferents recorreguts que es poden seguir. “Marcarà els camins d’una forma clara i senzilla”, destaca el president de torn. Aquesta aplicació, emfasitza, serà especialment útil per a aquelles persones menys avesades a la muntanya, ja que els serà més fàcil poder seguir el recorregut que volen.

“El que volem és potenciar el coneixement de la vall”, ha reivindicat el cònsol menor de la capital, que també ha afegit que s’ha avançat “bastant” i que en breu es podrien aprovar les ordinacions que conformen el pla de gestió. En aquest sentit, Astrié ha destacat que espera que en la propera reunió de la comissió es faci “un gran pas endavant” per ratificar-les, i també recorda que quan aquest pla estigui en vigor es donarà un impuls molt important a la protecció de la vall.