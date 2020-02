El nou edifici de serveis de Santa Coloma, lluminós i integrat a l'entorn

El projecte de l'arquitecte Andreu Riba ha estat el guanyador del concurs d'idees per l'edifici de serveis d'emergències que s'ha de construir a Santa Coloma, concretament davant de l'actual ubicació del parc de bombers. El projecte guanyador tindrà molta llum natural i un contacte visual amb l'entorn.

Amb un premi de vuit mil euros, el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, encarregarà a aquest despatx el projecte definitiu de la proposta que estarà dividida en dues fases, una primera que servirà per a la construcció de les cotxeres dels vehicles de bombers i el departament de manteniment d'edificis i en una segona fase, on es construirà els serveis administratius, entre ells el de Protecció Civil i el 112. El pressupost total de l'obra s'acosta al 1.750.000 d'euros.

El ministre Torres ha reconegut que "s'han presentat una desena de propostes, cosa que certifica que, tot i la gran quantitat de feina del sector, hi ha molt d'interès per participar en projectes de país". En aquest sentit, Torres també ha volgut donar les gràcies "per totes les propostes presentades".

En el paquet de bases ja estava estipulat la tipologia d'edificis. Malgrat tot, Andreu Riba, l'arquitecte guanyador, ha volgut destacar que "les dependències administratives s'articulen amb uns patis que permeten l'entrada de molta llum natural i un contacte visual amb l'entorn, ja que a Andorra som privilegiats en estar envoltats de natura". Els tres arquitectes finalistes del concurs han rebut un premi econòmic de 2.000, 4.000 i 8.000 euros, respectivament.