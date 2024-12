Educació avança horaris de línies del Servei de Transport Escolar per la previsió de neu d'aquest dimecres

Andorra la VellaDavant la previsió de nevades anunciada pel Servei Meteorològic Nacional, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha decidit avançar lleugerament i desdoblar algunes línies del Servei de Transport Escolar per a demà, 11 de desembre, al matí. Les famílies inscrites al servei d’avisos per SMS, els quals estiguin afectats pels canvis, rebran la informació per aquest canal.

El detall de les línies i dels vehicles afectats seran els següents: