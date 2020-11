Els efectes de la crisi sanitària i el voluntariat, a l'Observatori del CRES

El Centre de Recerca Sociològica (CRES) ha iniciat aquesta setmana el treball de camp de l'enquesta telefònica de l'Observatori del segon semestre del 2020. En aquesta edició es tractaran temes relacionats sobre quins són els aspectes que cal millorar a Andorra, la situació econòmica actual, els efectes que està provocant la crisi sanitària i, per últim, el voluntariat al Principat.

L'Observatori és una enquesta dirigida a tota la població del país més gran de 18 anys que es fa de manera periòdica. El principal objectiu és analitzar una sèrie d'indicadors que són representatius de la societat andorrana i que són útils tant per analitzar els diferents fenòmens que conformen la societat com per complementar altres estudis.

Entre les conclusions de l'Observatori del primer semestre, que es va diferenciar en dues enquestes abans i després de la pandèmia, cal destacar que un terç dels enquestats va assegurar que la crisi sanitària va repercutir negativament en la seva situació econòmica. Tot i això, en l'enquesta postpandèmia, un 54% va declarar que la seva economia es trobava en una situació bona o molt bona, mentre que un 43% va declarar que era regular i un 11% que era dolenta o molt dolenta. Entre les raons per les quals els enquestats van contestar que havia empitjorat la seva economia, el 24% va declarar que havien disminuït els seus ingressos, un 21% havia estat en un ERTO, un 16% havia estat acomiadat de la feina i un 7% va haver de tancar el seu negoci per manca de clientela