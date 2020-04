La xifra d'efectius policials fora de servei comença a davallar

El total d'efectius de la policia que aquest diumenge es trobaven fora de servei per ser positiu de coronavirus o bé per haver estat en contacte amb un positiu era de 22 persones. Vuit d'elles són positives, entre les quals el director i una persona del servei administratiu, i altres 14 estaven confinades per ser un contacte d'un positiu. Poc a poc, per tant, aquests contactes van tornant al seu lloc de treball després d'haver estat en confinament domiciliari els dies necessaris, malgrat aquest dilluns la xifra de confinats hagi augmentat lleugerament fins arribar a les 18 persones, mantenint-se els vuit positius, segons les dades facilitades aquesta tarda.

I és que tal com indiquen les xifres, poc a poc els efectius de la policia que estaven confinats per haver estat en contacte amb un positiu per la Covid-19 van davallant. D'aquesta manera, segons les dades facilitades des del cos de l'ordre, des de divendres 27 de març, quan la xifra era de 37 efectius confinats, s'ha passat als 14 d'aquest diumenge passat. I aquest dilluns ha incrementat lleugerament passant a 18.

Cal destacar que l'esmentat divendres 27, hi havia 41 efectius fora de servei quatre per ser positius al virus i la resta eren contactes. Des de dilluns 30 la xifra de casos positius es manté en els vuit actuals.