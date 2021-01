Les eleccions al Barça no se celebraran el 24 de gener i es buscarà una nova data

Aquest divendres, a partir de les 11 hores, s'ha celebrat una trobada telemàtica entre responsables del Barça –el president de la junta gestora Carles Tusquets i l'executiu en cap Óscar Grau–, el síndic del soci del club, la secretaria general de l'Esport i el Procicat en què s'ha pres la decisió d'ajornar les eleccions i buscar una nova data. Les eleccions, doncs, no es podran fer el pròxim 24 de gener, com estava inicialment previst, cosa que obre un escenari inèdit en la història del club, ja que, estatuts en mà, la gestora no hauria de poder allargar el seu mandat. Aquesta tarda la gestora es reunirà amb els tres candidats – Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa– per tractar l'afer.

La consellera de Salut catalana, Alba Vergés, va deixar clar que la decisió final sobre un possible ajornament de les eleccions seria del Barça. I la gestora del club ha defensat que, amb aquest escenari, no pot garantir unes eleccions amb un mínim de seguretat i participació, fet que ja ha provocat les crítiques d'alguns dels candidats, especialment un Joan Laporta que havia demanat votar el dia 24. Víctor Font, per la seva banda, ha criticat la gestió de la gestora al considerar que tenia temps de sobres per preparar alternatives.



De cara a la nova data, el club ha demanat cobertura legal perquè es pugui votar també per correu ordinari. Fer-ho, però, hauria de significar modificar la llei catalana de l'esport, fet que hauria d'ajornar els comicis, encara sense data, unes quantes setmanes. Fonts consultades per l'ARA no veuen factible que es voti abans del març. Marc Duch, de la candidatura de Font, ha defensat que la junta gestora hauria hagut de demanar protecció legal per votar per correu fa setmanes, i no pas ara, per garantir votar el 24.