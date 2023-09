Les eleccions del Col·legi de Metges s'avancen al 21 de setembre

Andorra la VellaLes eleccions del Col·legi de Metges seran el dijous 21 de setembre, tal com informa RTVA. La marxa de Meritxell Cosan per dirigir el SAAS, juntament amb la sortida fa uns mesos de Manel Linares, han estat els factors que han obligat a avançar-les. Albert Dorca és qui assumeix el càrrec com a president en funcions fins que es produeixin les eleccions.

A partir d'ara queda obert un termini per presentar les candidatures fins 48 hores abans del dia marcat per les eleccions. Dorca, per la seva part, confirma que els membres restants de la junta actual volen mantenir el projecte i busquen la fórmula per construir una candidatura sòlida i amb noms nous.