S'elimina el límit d'edat per cobrir nou places de policia

El ministeri d'Interior ha decidit ampliar el termini per a la convocatòria per cobrir nou places d'agent de policia, segons s'ha fet públic a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). El termini de finalització per a la presentació de sol·licituds estava previst per aquest dimecres a les 13 hores. Ara, els interessats disposaran fins al pròxim 7 d'agost a les 13 hores. Tanmateix, aquesta nova convocatòria introdueix un canvi significatiu que té a veure amb el límit d'edat, ja que s'elimina la restricció per a presentar-se als majors de 40 anys.

Per tant, totes les persones interessades només hauran de ser majors d'edat en la data de publicació de l'edicte al BOPA; comptar amb el permís de conduir andorrà B2; posseir el títol de batxillerat o un diploma equivalent, i tenir el diploma de català del nivell B2. Les sol·licituds s'hauran de presentar conjuntament amb el formulari que es pot descarregar a l'apartat de tràmits de la pàgina web de la policia, i s'hauran d'adreçar a l'edifici administratiu de l'Obac.