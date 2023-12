"El que em va impulsar a implicar-me en la política activa és l’interès perquè la meva parròquia vagi endavant"

Andorra la VellaJosep Majoral Obiols, actual cònsol major de la parròquia de Sant Julià de Lòria i líder de la candidatura 'Unió Laurediana + Demòcrates + Acció + Independents' sota el lema 'Anem per feina!', aspira a ser revalidat pels lauredians amb un programa que incideix en la contínua millora de la parròquia, acabant els projectes iniciats durant el primer mandat i emprenent nous reptes per convertir Sant Julià de Lòria en una parròquia capdavantera en els plans urbanístic, econòmic i social.Edat: 47 anys.

Professió: Tècnic superior en energies.

Família: Pare de dos fills, el Jan i la Júlia.

Professió familiar (pares): Pagesos.

Mascotes: Una gossa.

Aficions: Anar amb bicicleta, gaudir de la natura.

Què el va impulsar a implicar-se en la política activa?

L’interès perquè la meva parròquia vagi endavant.

Què el va animar a presentar-se a candidat a cònsol?

Gestionar el bé públic en interès de tots i aportar el millor de mi als ciutadans.

Què és la vostra parròquia per a vostè?

El millor lloc del món. On he crescut i on m'agradaria que els meus fills poguessin créixer.

Què és el primer que farà si arriba (de nou) al despatx de cònsol?

Anàlisis de tot el que s'ha dit durant la campanya per millorar tot allò que sigui millorable.

Què és el primer que trobaríem a la taula del seu despatx?

Dossiers de treball. Projectes de futur per Sant Julià de Lòria.

Acabi la frase: ‘No es pot fer política sense...”:

Vocació de servei públic.

Quin cotxe condueix?

Un Range Rover.

On sol anar de vacances?

Intento adaptar-me a la voluntat dels nens; no tenim un lloc fix.

Què porta sempre a sobre?

Targeta de crèdit i carnet de conduir.