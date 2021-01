Davant de possibles reticències a la vacunació per part dels professionals de la salut, que seran els primers a immunitzar-se juntament amb el personal i residents dels centres sociosanitaris, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha volgut tranquil·litzar la ciutadania assegurant que "quan em toqui, em posaré la vacuna sense cap dubte i, si cal, ho faré públic per conscienciar a la gent". És per aquest motiu que des de l'executiu es respondrà amb "transparència" qualsevol mena de pregunta que puguin formular-se aquelles persones que s'hagin d'injectar el vaccí.

Així, el titular de Salut ha assegurat que "les reticències s'aniran vencent" a mesura que es vagi vacunant un nombre més elevat de persones. En aquest sentit, ha assenyalat que el risc de patir conseqüències greus en la salut és "moltíssim més elevat" si es pateix la malaltia que no pas amb els possibles efectes secundaris que la vacuna pot provocar.

El ministre ha destacat que tot i que estan preparats, l’operativa per dur a terme la vacunació “no és gens senzilla” ja que el producte s’ha de preparar, s’ha d’administrar en presència d’un metge i cal una vigilància posterior. També ha destacat que depèn de si el vaccí arriba ja en procés de descongelació o s’ha de descongelar a Andorra, ja que això també modifica l'operatiu que cal seguir.

El Principat rebrà aquesta setmana 2.000 dosis de la vacuna de Pfizer de la mà d'Espanya. Així, està previst que la primera residència a immunitzar-se sigui el Cedre, tot i que la idea és dur a terme el procés de manera simultània amb la resta de centres sociosanitaris. El retard en l'arribada de dosis, a més, suposa una bona notícia per Andorra, ja que permet l'arribada de més dosis de les que s'haurien rebut en un primer moment. "No és una operativa senzilla però està organitzada. Hi ha un equip que treballa en aquest sentit i, en principi, no ens hem de preocupar", ha conclòs.