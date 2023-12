Embús en totes dues fronteres per a sortir del Principat

Andorra la VellaLa situació de la mobilitat a Andorra s'ha convertit en un repte amb les reserves històricament baixes de neu a les muntanyes del Pirineu, afectant diverses rutes clau d'entrada al Principat.

El trànsit a la N-145, l'entrada del Principat per la frontera hispanoandorrana, experimenta una densitat notable, amb les complicacions pròpies de la temporada hivernal i la falta de neu. La baixa acumulació de neu a les muntanyes ha afectat no només els entusiastes de l'esquí, sinó també aquells que utilitzen aquesta ruta com a via principal d'accés.A la RN-22, l'entrada al Principat per la frontera francoandorrana, el trànsit dens també és una realitat.

A la CG1, específicament a Borda Sabater en sentit nord, i a la RN-22, entrada al Principat per la frontera francoandorrana, s'observen retards i congestions. La falta de neu suficient no només ha impactat les activitats d'esquí, sinó que també ha posat de manifest les preocupacions sobre la mobilitat general al Principat.