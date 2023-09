Emili Puig rebrà una indemnització per portar deu anys sense ser jutjat

Andorra la VellaEl 30 de maig del 2013, la Batllia va dictar un aute de processament contra l'exgerent de l'FC Andorra Emili Puig Ariet per un presumpte delicte major d’administració deslleial i per un presumpte delicte major de falsejament de comptes socials; en aquell mateix aute es va decretar la seva presó provisional. El 23 de juliol del 2013, la Batllia va decretar la llibertat provisional d'Emili Puig Acondicionada a la prestació d’una fiança de 30.000,00 € amb la finalitat de garantir la seva presència el dia de la vista oral i una eventual condemna respecte a la responsabilitat civil que pogués derivar-se’n.

Emili Puig va presentar un recurs d'empara perquè han pasat 10 anys des de l’inici de la causa sense que s’hagi encara jutjat. Puig considera que és un termini molt superior a allò que hauria de durar qualsevol procediment. La fiscalia també considera que el termini no és raonable.

El Tribunal Constitucional considera que s’ha vulnerat el seu dret a un judici de durada raonable, reconegut a l’article 10 de la Constitució. A més, ha fixat en la seva sentència que es commini "a la Secció d’Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia que adopti, en un termini màxim de sis mesos, prorrogable per decisió fonamentada en Dret per altres sis mesos, les mesures que estan en l’àmbit de les seves competències per fer cessar la vulneració d’aquest dret fonamental". I ha establert que Puig té dret a ser indemnitzat en la quantia que determini la jurisdicció ordinària.