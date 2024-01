Emissió de deu milions en bons verds de Crèdit Andorrà per a projectes socials

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà presenta el Creand Bo Sostenible, el primer bo verd, social i sostenible que emet una entitat financera andorrana destinat a projectes d’impacte ambiental i social al país. El banc preveu una

emissió de deute sènior per 10 milions d’euros a 12 mesos i un cupó del 3% amb un ràting BBB-. El nou Creand Bo Sostenible és pioner al Principat, ja que és la primera vegada que una entitat financera andorrana fa una emissió destinada a inversions en favor del desenvolupament del país. Els projectes elegibles van destinats a la transició energètica i l’impacte social com a grans línies d’actuació es concreten en propostes d’energia neta i renovable, transport baix en emissions, habitatge i educació. Amb aquesta emissió, l’entitat també fa un pas més en la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament el 4 “Educació de qualitat”, el 9 “Construir infraestructures resilients” i el 13 “Canvi climàtic”.

Martí Alay, director de Sostenibilitat de Creand Crèdit Andorrà, es mostra convençut de la bona acollida del bo en el mercat andorrà. “Hem estat pioners des del sector privat a l’hora de mobilitzar capital per finançar projectes beneficiosos i estratègics per al país, i serà una molt bona notícia si el mercat pot tenir una oferta àmplia de productes com el Creand Bo Sostenible.” Alay també ha posat en relleu que “aquesta primera emissió reforça el suport del banc cap a propostes de futur en benefici d’Andorra. El nostre model de banca compromesa suposa avançar cap a la sostenibilitat en el negoci i és una acció més en el posicionament de Creand Crèdit Andorrà com a entitat capdavantera en implicació amb el país.”

Creand Crèdit Andorrà té una àmplia trajectòria en l’àmbit de la sostenibilitat. A més de ser l’única entitat del país amb un Sistema de Gestió Ambiental certificat segons l’ISO 14001, també ha estat la primera a adherir-se al Pacte Mundial de les Nacions Unides (2016) i l’única signatària dels Principis de Banca Responsable de l’ONU (2021), al costat dels 200 bancs més importants del món. Recentment, l’entitat ha estat reconeguda com a millor banc en RSC d’Andorra 2023 per la publicació financera internacional Global Banking & Finance Review, un guardó que rep des del 2015.