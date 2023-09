'Emocions en temps de conflicte', el concert que proposa el Consell General per al Dia internacional de la pau

Andorra la VellaAquest dijous, 21 de setembre, se celebra el Dia internacional de la pau i per commemorar-ho el Consell General ha organitzat un concert de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) amb un programa dissenyat expressament per aquesta efemèride.

'Emocions en temps de conflicte', dirigit per Albert Gumí i a càrrec del quintet de corda de l'ONCA, pretén fer reflexionar a l'espectador sobre els sentiments que provoquen els conflictes armats. A través de les peces musicals, afloraran diverses emocions com ara la compassió, la desolació, l'agitació, la ràbia, la tristesa... Gumí ha plantejat un repertori on es combinen peces dels grans mestres amb una narració que interpel·la al públic, traslladant-lo a una situació que és irracional i incomprensible com ho són les guerres i que provoquen sentiments sovint contradictoris.

El programa inclou composicions de Beethoven, Mozart, Schubert, Haendel, Mendelssohn, entre altres, però també peces tradicionals com la conegudíssima 'El Cant dels Ocells' que va popularitzar Pau Casals i que després de la seva interpretació a la seu de les Nacions Unides es va convertir en tot un himne de la pau.

El concert 'Emocions en temps de conflicte' tindrà lloc a partir de les 20.30 hores al vestíbul del Consell General. L'entrada és gratuïta i l'aforament limitat.