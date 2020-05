L’emotiu missatge d’una llogatera al propietari del seu pis

La Sandra, una jove internauta membre del grup ‘Andorra Solidària’, ha volgut agrair públicament al Javier, el propietari del pis que té llogat, el fet que li hagi permès adoptar un gos de raça petita malgrat les condicions del contracte d’arrendament, que indica que “està prohibit tenir animals de companyia als pisos perquè si hi ha problemes amb els veïns” no es possible.

El propietari explica a la llogatera que si vol tenir un gos “és important que el tingui ben cuidat, que el tregui a passejar sovint i que l’estimi molt, així no tindrà ni problemes amb el gos ni amb els veïns”. L’arrendador afegeix que “els gossos són uns animals encantadors” i no dubta que la llogatera en tindrà cura i que l’animal “li retornarà l’estima que li donarà”. Finalment, li demana que triï bé “la raça adequada a les seves necessitats”.

La Sandra ha volgut agrair el gest del Javier publicant un missatge a les xarxes en el que subratlla que “sé que no hauria de posar això en aquest grup, però vull mostrar-vos que encara queda gent molt bona”. Segurament una anècdota per la majoria d’internautes, però també una història amb un rerefons exemplar.