Empat tècnic entre ara.ad i RTVA com a tercer mitjà digital més consultat del país

Andorra la VellaL'ara.ad és el quart mitjà digital més llegit d'Andorra, pràcticament amb el mateix percentatge de lectors que el tercer portal informatiu més visitat del país, el d'RTVA, segons l'informe PARS del 2021, sobre hàbits culturals i mitjans de comunicació. Els mitjans més utilitzats per la ciutadania per informar-se són la premsa digital i la televisió en directe, sense oblidar les xarxes socials.

Sobre una mostra de gairebé mig miler de persones preguntades sobre quin mitjà de comunicació ha consultat durant la darrera setmana, el 47,2% responen l'ara.ad, cinc dècimes per sota d'Andorra Difusió (RTVA), amb un 47,7%. Els dos mitjans més consultats són el Diari d'Andorra (68,5) i l'Altaveu Digital (65%). Per sota de l'ara.ad hi ha el diari BonDia (39,8%), el Periòdic d'Andorra (33,5%) i Poble Andorrà (31,7%).