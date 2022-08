Empleats de l'ambaixada francesa a Andorra havien protestat per l'assetjament de Jocelyne Caballero

Andorra la VellaL’exambaixadora de França a Andorra Jocelyne Caballero ha estat acusada d’assetjament moral i suspesa de funcions per part del Quai d’Orsay, segons han informat mitjans francesos. Caballero es trobava a Togo després del seu destí a Andorra i ha estat suspesa juntament amb el conseller Aymeric Lorthois. Els dos estan acusats d'assetjar empleats de la delegació diplomàtica francesa en el país africà.

El cas ha tornat a posar damunt de la taula les queixes que, segons diferents fonts properes al cas, van manifestar diversos empleats de l'ambaixada francesa a Andorra en el mateix sentit. S'havien queixat d'un assetjament constant per part de Jocelyne Caballero que havia arribat a posar en una situació molt complicada a alguns dels treballadors de la delegació diplomàtica a Andorra. En aquets cas, tot i que es va arribar a trametre al Quai d'Orsay es va optar per esperar que marxés i que arribés un nou ambaixador. Les queixes a Andorra, però, segons les fonts consultades, van ser un punt important de suport per a les que van presentar a Togo. Per tant, quan van arribar al ministeri d'Exteriors, amb els antecedents del Principat, es va decidir iniciar una investigació per part del Quai d'Orsay que va acabar amb la suspensió de Caballero per assetjament.