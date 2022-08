Els empleats del transport sanitari andorrà van a la vaga l'1 de setembre

Andorra la VellaEl grup de treballadors que realitza el servei de transport sanitari assistit no medicalitzat i que al darrer concurs ha fet públic un comunicat on anuncien que faran vaga a partir de l'1 de setembre i comuniquen que han estat amenaçats per la directora d'operacions de l'empresa d'ambulàncies Egara, Divina Codina Errate, "la qual no està registrada al Departament de Treball i Immigració andorrà". Denuncien les irregularitats de l'empresa adjudicatària i demanen que se'ls hi respectin les condicions que tenien. Asseguren que les irregularitats per part de l'empresa adjudicatària del servei ni altre perjudiqui "la nostra dignitat com a persones i professionals". L'UTE d'ambulàncies Carlemany-Valira-Egara va ser la que va obtenir la concessió del transport no medicalitzat.

Comunicat:

El grup de treballadors que realitza el SERVEI DE TRANSPORT SANITARI ASSISTIT

NO MEDICALITZAT INTERN ENTRE CENTRES SANITARIS I/O SOCIOSANITARIS I

DEL TRANSPORT SANITARI ASSISTIT NO MEDICALITZAT EXTERN DEL SERVEI

ANDORRÀ D'ATENCIÓ SANITÀRIA que al darrer concurs hem prestat servei a

Ambulàncies del Pirineu (ADP) i actualment estem pendent de la subrogació

a l'UTE Andorra de Transport Sanitari volem expressar el nostre malestar general patit

durant el procés de subrogació a causa de les constants irregularitats en tot el procés

de subrogació que finalment ens porten a prendre aquesta decisió.

Els motius pels quals prenem aquesta decisió són els següents:

- No s'han respectat els drets adquirits en l'empresa Ambulàncies del Pirineu

(ADP) com diu l’article 12 de la Llei de Relacions Laborals.

- La planificació incorrecta i no rebuda amb 7 dies d'antelació i suposadament

irregular i pendent de denuncia.

- La imposició de les guàrdies localitzables essent aquestes de caràcter voluntari.

- Les reiterades amenaces i coaccions rebudes per part de la senyora Divina

Codina Serrate, directora d'operacions d'Egara, la qual no està registrada al

Departament de Treball i Immigració andorrà.

- La falta de formació als treballadors, per part de la nova empresa, de vehicles i

material sanitari que a dia 30 d’agost encara no s'ha realitzat.

Per tant resolem que el següent dia 1 de setembre del 2022, el conjunt de treballadors,

de manera unitària, es presentarà a les 8.00 del matí a l ́inici de la guardia corresponent

però no durà a terme el començament del servei pels motius esmentats anteriorment.

I exigim, que el dia 1 de setembre de 2022 i perquè el servei funcioni amb normalitat i

ningú es vegi afectat, es mantinguin les condicions laborals adquirides fins a data d’avui,

a més a més, que es dugui a terme el compromís per la nostra igualtat de condicions

amb el qual es va comprometre el ministre de sanitat anterior i actual.

Amb aquest comunicat, esperem una resposta adequada en tot l’esmentat anteriorment

i una predisposició per part DEL MINISTERI DE SANITAT, SAAS, COMISSIÓ

SANITÀRIA ANDORRANA I A TOTS ELS REPRESENTATS POLÍTICS DEL PAÍS a

treballar una solució conjunta.

El conjunt de tècnics resta a la disposició del país, del SAAS i del Ministeri de Sanitat

per continuar donant el servei als usuaris com hem fet fins ara però sense permetre

aquestes irregularitats per part d ́aquesta empresa adjudicatària ni cap entitat que vulgui

perjudicar amb la nostra dignitat com a persones i professionals.