Una empresa vendrà ampolles d'aire d'Andorra

Andorra la VellaMitjançant un filtre, l’usuari té la possibilitat de consumir aire fresc i net on sigui que es trobi i administrar-ho segons la seva conveniència.

“La contaminació de l’aire és un problema molt seriós que anualment li costa la vida a milers de persones. Només a la Xina durant l’any 2018, va haver-hi més morts provocades per la toxicitat de l’aire que per tabaquisme”, va comentar Esteban Santiago Villareal, CEO de l’empresa Essentialair. Aquest és el lema amb el qual la companyia va començar la campanya per a la recollida d’aire pur a Costa Rica que posteriorment haurà de ser venut a la Xina. El següent pas és fer el mateix a Andorra. Es posarà aire en ampolles que seran venudes arreu del món destacant que l’aire d’Andorra., a través d’Ordino, és reserva de la biosfera.

L’empresa ja està publicitant el producte a través de la seva web i d’altres mitjans publicitaris. A hores d’ara encara no està a la venda, com es pot comprovar a la web, ni tampoc se sap el preu. L’únic que se sap és que en adquirir el producte, a més de l’aire fresc, cada usuari tindrà accés a contingut interactiu descarregable per complementar la seva experiència de consum. Es tracta de sons que imiten un paisatge natural “amb la seva distància, profunditat i intensitat”.

Actualment, segons l’empresa s’està en el procés de recol·lecció de l’aire que s’està agafant dels cims d’Andorra.