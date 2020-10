Un empresari andorrà, soci de Villarejo

L’excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, tenia informació suficient per posar en marxa una segona operació Catalunya. Segons explica aquest dimecres La Vanguardia, l’excomissari tindria, amb un altre soci andorrà, informació de clients de diversos bancs del Principat. En concret, disposaria d’informació de 12.000 comptes corrents. L’excomissari volia oferir aquests comptes al govern espanyol, governat aleshores pel Partit Popular, per “acabar amb l’independentisme”. Seria un mètode de pressió, perquè suposadament serien comptes no regulats.



“Plantejaven tornar a pressionar Catalunya”, explica l’article, segons el qual Villarejo li hauria fet arribar aquest missatge al secretari d’Estat de Seguretat, i marit de l’aleshores secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal.



Un dels socis de Villarejo seria un empresari andorrà, del qual no ha transcendit el nom, i que faria d’enllaç. Segons la informació, l’operació consistiria en un negoci pel qual l’equip de Villarejo hauria parlat amb responsables de diverses entitats del Principat, de les quals l’autora de l’article, Carlota Guindal, en una entrevista a Rac1, només ha mencionat la BPA, perquè, a través del govern espanyol, les autoritats judicials espanyoles deixessin d’investigar les causes obertes contra l'entitat andorrana a la capital espanyola, a la filial Banco Madrid, a canvi que ells els facilitessin informació d’alguns clients, que estarien relacionats amb l’independentisme.



Sempre segons les gravacions de trucades telefòniques del mateix Villarejo, a les quals ha tingut accés el diari, l’excomissari, a través del seu soci andorrà, disposaria d'informació sobre 12.000 comptes andorrans, dels quals n’hi hauria 4.000 vinculats amb empresaris catalans afins a l’independentisme.