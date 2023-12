Els empresaris opinen que "no és acceptable" la proposta de la tretzena paga

Andorra la VellaIago Andreu, el director gerent de la Confederació Empresarial d'Andorra (CEA), ha afirmat en el programa de Ràdio Nacional 'Avui serà un bon dia' que la proposta de la tretzena paga i la idea de tancar un acord a quatre anys no era acceptable per la CEA. Andreu ha destacat que la qüestió de la tretzena paga va més enllà i que aquesta proposta ha estat rebutjada de manera unànime. Tot i que reconeix que hi pot haver debat intern, en aquest cas, la qüestió ha estat discutida fins a tres vegades sense generar debat.

Amb relació a les negociacions salarials amb els sindicats, Andreu ha opinat que, malgrat els avenços, la percepció pública de la CEA no canviarà significativament, tot i assolir millores comparables o superiors a altres països veïns. Considera que, en molts casos, la CEA és percebuda com els "dolents de la pel·lícula".

Espera que el Govern assumeixi un paper d'arbitratge en la situació actual. Andreu ha recordat que la posició inicial de la CEA era limitar els ajustos salarials al salari mínim, però han arribat a ofertes que abasten des del salari mínim fins a un rang de 1.900 a 2.500 euros, amb l'objectiu de mantenir el poder adquisitiu i adaptar-se a l'Índex de Preus al Consum (IPC).