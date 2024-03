Empreses i institucions hauran de reforçar els controls en ciberseguretat

Andorra la VellaL'Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC) adverteix que els riscos a les xarxes i a internet continuaran augmentant aquests anys, principalment perquè hi ha cada vegada més exposició. Tal com informa RTVA, els especialistes assenyalen que Andorra té una preparació semblant a la resta d'Europa i destaquen que s'estan ampliant les mesures de protecció.

No obstant això, des de l'ANC avisen que encara queda molta feina per fer i que cal anar incrementant el nivell d'exigència de forma progressiva durant els anys vinents. En definitiva, volen que vagin augmentant els requisits de cara a seguretat de la informació tant per les empreses com per a les institucions públiques.