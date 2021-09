Les empreses de plantes aromàtiques i medicinals reclamen distingir l'origen del producte

AlinsA Catalunya hi ha 346 empreses de producció i transformació de Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAM) i Petits Fruits (PF). Una enquesta elaborada pel projecte transfronterer FoRuO ha detectat les necessitats formatives de les empreses (producció, ajuts, comercialització i legislació) i ara hi està posant remei. Aquests dies, desenvolupa sistemes de formació per tal de millorar l'accés a l'ocupació en aquests sectors amb una important demanda. Fins al moment no hi ha una formació completa i reglada i aquest projecte permetrà que puguin accedir a una formació qualificada reconeguda, ampliant les oportunitats laborals de la gent del territori. Des del sector reclamen obligar a distingir l'origen del producte i més informació pel consumidor. Eva Moré, coordinadora del projecte FoRuO, ha dit que per fer una producció de qualitat cal formar a la gent.

Actualment hi ha més demanda de productes dels quals el sector pot oferir. Per tant aquest sector pot ser una oportunitat per aquells que es volen dedicar al món de les plantes aromàtiques i medicinals i de petits fruits. Gemma Navàs, Herbes de l'Alt Pirineu, ha lamentat que les normatives per una empresa petita com la seva, amb tot just una hectàrea de plantació, són les mateixes que per grans marques amb productes de baixa qualitat.

Navàs és responsable de l'empresa Herbes de l'Alt Pirineu i conjuntament amb la seva parella cultiven 60 varietats de plantes a 1.000 metres d'altitud. El conreu, recol·lecció i elaboració és totalment manual. I per aquests tipus de produccions reclama un segell que indiqui el lloc de procedència del producte.

El projecte europeu FoRuO es desenvolupa a tres regions: Aragó, Catalunya i Occitània (França). Ara fa un any es va dur a terme una per conèixer aspectes personals, sobre la seva empresa o les necessitats de formació. L'enquesta es va enviar a 343 de les tres regions i va ser resposta per un total de 95 actors: 41 a Aragó, 40 a Catalunya i 14 a Occitània. Aquestes respostes van servir per establir les bases de la següent fase de projecte. Una d'aquestes les sessions formatives que aquests dies s'estan realitzant al territori. Una d'elles a Araós (Pallars Sobirà) a l'empresa Herbes de l'Alt Pirineu, amb sis anys d'experiència en aquest sector.

La venda, que es realitza principalment de forma directa, es caracteritza per la comercialització d'olis essencials a Aragó, planta seca a Catalunya i infusions a França. A més, més de la meitat dels actors tenen una certificació ecològica en els seus productes, a excepció d'Aragó que no arriba a la quarta part, tot i que la majoria estan en procés d'obtenir el certificat.