La taxa d'empresonament va pujar un 22% durant l'estiu

Un estudi publicat per la Universitat de Lausana pel Consell d'Europa sobre l'impacte a mitjà termini de la Covid-19 en les poblacions penitenciàries europees conclou que de l'1 de gener al 15 de setembre d'aquest any la taxa mitjana d'empresonament va caure el 4,6% en les 35 administracions penals que van proporcionar aquestes dades, entre les quals es troba Andorra. Segons indica el text, durant el període estival, moment en què no hi havia confinament, la tendència a la baixa de la població penitenciària es va revertir en dotze administracions, que van tenir taxes més altes el 15 de setembre que el 15 de juny, i entre les quals hi ha Mònaco (+30%), Andorra (+22%), Noruega (+16,8%), Luxemburg (+12,1%) o Eslovènia (+10,9%).

Segons el Consell d'Europa, un dels factors que va contribuir a la disminució de la població empresonada és que en 25 administracions penitenciàries es van alliberar presos com a mesura preventiva de la Covid-19, com és el cas d'Albània, Andorra, Armènia, Àustria, Bèlgica, Xipre, Dinamarca, França, Espanya o Portugal, que sumats a la resta de països, van alliberar almenys 143.000 presos entre març i setembre.

Tot i això, el Consell d'Europa assenyala que l'alliberament de presos com a mesura preventiva per la pandèmia no sembla ser l'única causa de la tendència a l'estabilitat o disminució de les taxes de població empresonada. De fet, apunten que la població empresonada va caure també en diversos països que no van alliberar presos per aquest motiu. Segons el director de l'estudi, Marcelo Aebi, les tendències europees es poden explicar per diversos factors, entre els quals destaca una disminució de les activitats del sistema judicial penal a causa del tancament i una caiguda de la delinqüència produïda pel confinament, que va reduir les oportunitats d'iniciar delictes tradicionals.

L'estudi també assenyala que almenys 3.300 reclusos i 5.100 membres del personal penitenciari d'arreu d'Europa estaven infectats per la Covid-19 fins al 15 de setembre en les 38 administracions penitenciàries que van proporcionar dades.