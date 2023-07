Encamp adjudica per 20.000 euros les obres d'embelliment del cap del Port d'Envalira

EncampEl comú d'Encamp ha fet pública aquest dimecres l'adjudicació del concurs públic nacional per a l'execució de les obres d'embelliment del cap del Port d'Envalira. Concretament, tal com detalla el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'adjudicació ha recaigut sobre l'empresa Sideco SL per un import de 19.968,46 euros, que disposarà d'un termini de dos mesos per a l'execució dels treballs.

Inicialment, l'estimació pressupostària per a aquestes obres era d'uns 30.000 euros, un import que s'ha pogut reduir finalment en 10.000 euros. Les actuacions que s'han de dur a terme se centren a remodelar la zona on es troba l'indicador de l'altitud a 2.408 metres per adequar-la a les necessitats actuals i millorar-ne l'estat, així com reforçar les proteccions de l'indret.

Paral·lelament, la corporació encampadana també ha fet pública la convocatòria del concurs públic nacional per a l'adjudicació de l'execució de l'obra d'estabilització del talús de Sant Romà de les Bons mitjançant la modalitat de contractació ordinària en primera convocatòria i pel procediment obert.

Les ofertes s'hauran de presentar en un sobre tancat on hi haurà de figurar de forma clara el títol del concurs, el número del projecte i el nom del concursant abans de les 10 hores del proper 12 de setembre. Seguidament, s'efectuarà l'obertura pública dels plecs.