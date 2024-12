Encamp celebra els 25 anys de la construcció de la capella de Sant Jaume dels Cortals

Andorra la VellaEncamp commemora els 25 anys de la construcció de la capella de Sant Jaume dels Cortals amb dos actes durant aquest mes de desembre. El principal, però segon en ordre d'agenda, serà el dia 29 de desembre a les 12 hores del migdia als Cortals, a la mateixa capella de Sant Jaume. Tothom que s'aplegui a la capella aquell dia podrà veure el documental preparat per a l'ocasió on s'explica el procés de construcció i com s'ha mantingut la tradició de la diada al bosc de les Llaus, des de fa 25 anys.

L'aniversari comptarà també amb la presentació de la reedició dels goigs i una missa. En aquest sentit, el comú posa a disposició un autobús a les 11:30 hores amb sortida de davant de l'edifici de l'hotel Rosaleda.

Prèviament, el dia 16 de desembre a les 18 hores, es presentarà el documental amb totes les persones que hi han participat i l'acte que serà obert al públic, tindrà lloc a casa comuna.

La Capella de Sant Jaume dels Cortals

Situada al bell mig del bosc de les Llaus, la Capella de Sant Jaume dels Cortalses va construir l'any 1999. La primera pedra es posava la primavera d'aquell mateix any, sent el començament del que avui dia continua sent un indret referent de la parròquia i del país.

Un projecte que es va desenvolupar en quedar-se petita l'antiga ermita de Sant Felip i Sant Jaume, per on passaven milers de persones cada any. Des d'un primer moment, es va voler que l'església quedés totalment integrada a dins del bosc, minvant així qualsevol mena de canvi en l'entorn natural.

La capella es va construir enmig de la natura, i es va decidir separar el campanar de la resta, perquè no quedés tapat per la vegetació. El campanar compta amb la campana Cortalana, que avui dia, encara sona.

L'arquitecte que va idear el projecte va ser Manel Pallarès per encàrrec del comú d'Encamp. L'església també compta amb una talla de fusta del sant creada per Antonio Arias.

Sant Jaume dels Cortals és, doncs, la darrera capella construïda en l'últim mil·lenni a Andorra, i una de les poques que aconsegueix mimetitzar-se amb l'entorn, amb un estil panoràmic que aprofita la llum natural, i des de la qual es pot gaudir d'una vista privilegiada de la vall d'Encamp. Un quart de segle que celebra l'aposta d'Encamp per conservar i potenciar la història, les arrels, la cultura i la tradició d'una parròquia.