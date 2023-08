Encamp, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià destinen prop de 200.000 euros a l'estudi de càrrega urbanística

Andorra la VellaEls comuns d'Andorra la Vella, Encamp, Sant Julià de Lòria i la Massana destinen prop de 200.000 euros a la redacció de l’estudi de capacitat de càrrega màxima de les parròquies. La corporació de la capital, qui ha liderat fins al moment el concurs públic per a l'adjudicació, ha publicat aquest dimecres al BOPA la contractació, que ha recaigut a l'empresa Ecosistemes, SA per un import 199.300 euros, a raó de 49.825 euros per a cada parròquia. El termini d'execució de l'estudi és de sis mesos, per la qual cosa, es preveu que es disposi dels documents urbanístics a principis del 2024.