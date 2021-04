Encamp no cobrarà la matrícula dels centres esportius a l'abril

EncampEl comú d'Encamp promociona l'accés a l'esport amb l'alta gratuïta durant el mes d'abril als centres esportius d'Encamp i del Pas de la Casa. Aquesta promoció, que s'estendrà durant tot el mes d'abril, permet que totes aquelles persones que es facin sòcies del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp o del Centre esportiu del Pas de la Casa durant aquests dies no pagaran matrícula, que normalment té un cost de 57,30 euros.

El conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, ha indicat que "aquesta iniciativa s'emmarca en les accions que promou el comú per incrementar la pràctica esportiva per a totes les edats", i ha recordat que era un dels objectius marcats com a Vila Europea de l'Esport. En concret, aquesta acció té la finalitat de "captar nous socis per als centres esportius comunals" que és des d'on s'impulsen una gran part de les activitats esportives a la parròquia.

Aquesta promoció és vàlida per als abonaments anuals d'adults. Aquesta iniciativa es realitza un cop a l'any, però per aquesta anualitat s'ha avançat a la primavera. Des de les recepcions dels centres esportius s'informa de la documentació necessària per a realitzar l'alta de forma gratuïta.