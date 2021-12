Encamp presenta tres tallers gastronòmics gratuïts per Nadal

EncampEl comú d'Encamp obre les inscripcions per als tres tallers gastronòmics que tindran lloc a la parròquia en el marc de les activitats de Nadal. Impartits per l'establiment 0% Gluten, tindran lloc els dies 28 i 30 de desembre i el 3 de gener, i es faran a la sala de festes del Complex esportiu.

En el primer taller, el 28 de desembre a les 17 hores, es podrà aprendre a realitzar bombons de xocolata, un acompanyament ideal per a les postres i cafès durant aquestes festes. El segon taller, el dia 30 de desembre també a les 17 hores, es donarà idees per realitzar un 'Menú fàcil per Cap d'Any', amb els productes més típics d'aquestes festes.

Finalment, el dia 3 de gener a la mateixa hora que les activitats anteriors, tindrà lloc el taller gastronòmic 'Contra el fred, un Glögg, el vi calent', que servirà per aprendre a preparar vi calent, la famosa beguda dels països nòrdics i centre Europa, que ja bevien els romans i que cada vegada és més fàcil de trobar en els mercats nadalencs d'arreu del món. En aquest cas s'ensenyarà a preparar el Glögg, típic de Finlàndia.

Els tres tallers són gratuïts i estant organitzats en el marc de les activitats programades durant aquestes festes a Encamp i al Pas de la Casa. L''indret màgic' ha previst activitats per a tots els públics, però especialment per al públic familiar del 23 de desembre al 5 de gener. L'aforament està limitat, és obligatori l'ús de la mascareta i caldrà presentar el certificat Covid per accedir a la sala.

Inauguració de l''indret màgic' a Encamp i al Pas de la Casa

Aquest dijous es donarà el tret de sortida al programa d'activitats que el comú d'Encamp ha preparat per a aquestes festes de Nadal i Reis a les dues viles.

Dijous 23 de desembre, a les 16 hores al Pas de la Casa, i a les 17 hores a Encamp, tindran lloc els dos primers actes amb la inauguració. Al Pas de la Casa serà amb un espectacle musical de la mà del cantant Manuel Fernàndez a l'església del Pas de la Casa, i a Encamp, a la plaça dels Arínsols, els infants podran descobrir per primera vegada la història del 'Pinet, l'arbre màgic', i conèixer els seus protagonistes, els guardians de la màgia, a través d'un 'Sand Show'. Es tracta d'una projecció d'un espectacle on, utilitzant sorra a sobre d'una pantalla, s'anirà explicant la història del conte nadalenc que inspira les activitats previstes a la parròquia durant les festes de Nadal i Reis.

L'acte serà a l'aire lliure, amb aforament limitat i amb la presentació prèvia del certificat Covid.