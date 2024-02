Encamp rebutja les reclamacions de Canillo pels terrenys de la nova concessió

EncampEl comú d'Encamp ha celebrat avui un consell de comú extraordinari per desestimar, per unanimitat, el recurs administratiu presentat pel Comú de Canillo en referència a l'adjudicació de la concessió administrativa en règim d'ocupació privativa de béns i terrenys comunals per la creació i explotació del domini esquiable anomenat Pas de la Casa-Pic Maià-Grau Roig.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que la nova concessió del domini esquiable "garanteix que la societat concessionària no pugui afectar cap territori en discrepància entre el Comú de Canillo i el Comú d'Encamp". La cònsol ha recordat que "un cop es resolgui la discrepància la concessionària en podrà fer ús, i mentre no es resolgui la discrepància, només amb l'autorització explícita dels dos comuns es podria explotar".

Durant el consell de comú s'ha explicat els punts principals de la resposta al recurs, que principalment es concentren en les dues zones, per una part a la vora del riu de Massat, una discrepància que està judicialitzada des del 2015 i que està pendent de sentència en primera instància, i una segona part a la zona del Pic de Maià, on ambdós comuns ho tenen inclòs en els respectius cadastres.

Un altre dels punts de resposta del recurs és en referència al Pla de les Pedres i el telecadira del Comú de Canillo que es troba en territori encampadà, on la cònsol major ha recordat que "el Comú d'Encamp té assumits els acords que van portar a la instal·lació d'aquest giny".

Mas ha recordat que ja varen garantir als cònsols canillencs del mandat anterior que la nova concessió no tindria afectació sobre cap terreny titularitat de la parròquia de Canillo, i així mateix ho han traslladat als cònsols actuals.