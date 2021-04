Encamp reparteix 43 horts socials en la 15a edició del projecte

EncampLa parròquia d'Encamp ha fet entrega, aquest dimarts a la tarda, de les claus dels horts socials de la mà de la cònsol major, Laura Mas, i del conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz. En total, s'han repartit els 43 horts socials que té la parròquia als terrenys cedits per la casa Joan Antoni a Terres Primeres. Durant el seu discurs, Mas ha hagut de lamentar que nou persones s'hagin hagut de quedar en llista d'espera després que s'hagin rebut fins a 52 sol·licituds. Tot i així, ha afegit que hi ha vegades que els beneficiaris d'aquests horts troben alguna altra opció i després "els anem distribuint segons la llista d'espera".

Mas també ha remarcat el creixement del projecte a la parròquia encampadana, que "va començar el 2006 amb disset horts" i ara, quinze anys després, "en portem 43". Per tant, "és un èxit" i es tracta d'un projecte que es troba "arrelat a la gent del nostre poble i, per tant, hem de continuar amb aquest projecte social", ha manifestat Mas, assegurant que permet a la gent gran comunicar-se i fer una activitat física senzilla. Així, "tenen l'obligació cada dia de sortir" i es poden relacionar entre ells, ha afegit. També ha comentat que aquest any, de la mateixa manera que va succeir en l'edició anterior, els horts socials estan marcats pels protocols Covid. De fet, ho ha exemplificat indicant que "les eines s'han de desinfectar" i que han de guardar una distància mínima entre ells.

Entrega de les claus dels horts socials d'Encamp

En la mateixa línia, la cònsol major ha emfasitzat que aquest 2021 hi hagi setze persones noves que han sol·licitat un hort social, fet que demostra la bona rebuda que té a la parròquia, on "la demanda va creixent més cada any". Des de l'altra part del projecte, la Fundació Julià Reig, que en va ser la impulsora el 2001, també consideren que ha estat un projecte guanyador per totes bandes, tant per la fundació com pels comuns. "Vam pensar que era una bona alternativa per la gent gran que no volia anar a les llars de jubilats o estar en un lloc tancat", ha declarat la responsable dels horts socials per part de la fundació, Ester Segura, remarcant que es tracta d'un projecte que permet a la gent gran estar a l'aire lliure, fer exercici i menjar sa, i a banda, "a molta gent els transporta a la infantesa".

Segura ha comentat que és important observar com cada any hi ha més gent interessada pel projecte, ja que els qui s'apunten repeteixen i "es crea una germanor entre els hortolans de la mateixa parròquia". A banda, també ha desitjat que aquest any es pugui fer la tradicional trobada entre tots els participants del projecte de totes les parròquies.