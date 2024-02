Els Encants de Sant Antoni recapten 6.165 d’euros

Escaldes-EngordanyLa plaça de l’Església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany ha acollit aquest matí, un any més, els Encants de Sant Antoni. En aquesta edició s’ha assolit una recaptació de 6.165 euros, 1.885 euros més que l’any passat. Els diners aniran íntegrament destinats a Càritas Parroquial.

Enguany, la celebració també ha seguit el format combinat entre els sortejos de butlletes, que tothom podia adquirir a un preu de cinc euros, i la tradicional subhasta dels lots de productes artesanals d’Andorra, que incloïen llonganisses, bulls, patés d’ànec, coques masegades, de greixons, orelletes, pots de mel i confitures. En total hi ha hagut 17 lots, dels quals 7 s’han subhastat i una desena s’han sortejat. Cal destacar també que, aquest any, tres dels lots sortejats s’han elaborat amb diferents productes donats per comerciants de la part alta de la parròquia. De la xifra total, 3.300 euros s’han recaptat mitjançant subhasta i la resta a través dels tíquets. La cònsol major, Rosa Gili, ha celebrat la bona xifra i ha destacat el bon funcionament de les subhastes i dels tiquets, “que permeten adaptar la tradició als nous temps i apropar-la a tot el poble”

. La celebració dels Encants de Sant Antoni ha conclòs amb l’actuació de l’Esbart Santa Anna, que ha fet una exhibició de balls tradicionals. L’espectacle ha anat acompanyat d’un aperitiu, que ha servit per tancar l’edició d’enguany d’aquest esdeveniment tant arrelat a la parròquia i que fa més de cent anys que se celebra.