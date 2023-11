Encarar el futur laboral dels joves davant la irrupció de la IA de la mà de Josep Vidal i Àlex Armengol

Andorra la VellaEl creador d'Elevadoos, Josep Vidal, i l'innovador disruptiu, Àlex Armengol, van protagonitzar aquest dimarts la conferència 'Futur laboral per als joves' en el marc del cicle Speakers'Corner de l'Hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany. Una xerrada on Vidal i Armengol van reflexionar sobre quina actitud adoptar davant la irrupció de noves tecnològiques com ara la intel·ligència artificial, una nova forma de viure i de treballar que tindrà un impacte directe a les professions del futur.