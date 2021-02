Encàrrec de Benazet als negacionistes que es volen manifestar el 14-M: “Que parlin amb algú que ha estat a la UCI”

Andorra la VellaEn allò que refereix a la que seria la primera manifestació negacionista de la Covid-19 a Andorra, el més calent és a l'aigüera. Se sap poca cosa més que es convocaria per al 14 de març, dia de la Constitució, i quan es compliria un any de la pandèmia. No se saben ben bé els motius, perquè es desconeix qui hi ha al darrere i encara no hi ha hagut declaracions públiques. En tot cas, aquest dimarts en comissió al Consell General han preguntat al ministre de Salut per aquesta concentració i Martínez Benazet ha destacat que sempre que es respectin els protocols “tothom té dret a manifestar-se”, ja que “tothom pot opinar”.

El ministre, però, ha enviat un encàrrec a les persones que neguen la malaltia: “Que parlin amb algú que hagi estat a l’UCI i li demanin si existeix o no”, i ha reiterat que per posar-se la vacuna hi ha tres motius: protegir-se de forma individual, protegir els altres i com a “estratègia per sortir del forat” en el qual ens trobem. Ha recordat que el segon i el tercer motiu respon a la solidaritat. “El risc de patir la malaltia i les seqüeles és enormement més elevat, té un pes més alt, que el risc de vacunar-se”.