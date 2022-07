Endarrerida l'obertura d'Epizen fins a primera hora de la tarda

Andorra la VellaDesprés de l’èxit de la jornada inaugural d’Epizen, ahir dijous, i davant la gran afluència de visitants, Grup Pyrénées ha decidit endarrerir aquest divendres, de manera excepcional i fins a primera hora de la tarda, l’obertura del centre per tal de "garantir la correcta mobilitat dels visitants", tant en els accessos, on ahir es van registrar algunes cues d’entrada, com en el mateix centre comercial.

Cal recordar que aquest dijous el centre va obrir portes i que davant l'expectativa creada hi va haver retencions per poder entrar al recinte.